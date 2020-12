La Cucine Lube non gioca con Monza nel weekend

CIVITANOVA – La Lube dovrà rinfoderare temporaneamente la voglia di riscatto dopo la sconfitta di lunedì a Trento, primo stop stagionale esterno per i cucinieri.

La squadra aveva in calendario il match interno di domenica alle 18 contro la Vero Volley Monza ma la partita è rinviata per casi di positività al Covid-19 di Lanza e compagni e che andrà recuperata il prossimo 21 gennaio. Non si giocherà neanche Milano-Modena.

I ragazzi di De Giorgi torneranno quindi in campo mercoledì 23 dicembre alle ore 15 al PalaBarton di Perugia, recupero della 10’ di andata e rivincita del match di Champions League della scorsa settimana. I perugini invece nel weekend giocheranno contro Verona.

La Lega Volley sta faticosamente cercando di normalizzare la classifica facendo recuperare più partite possibile soprattutto le gare del girone di andata che determinano la griglia di accoppiamenti per la Coppa Italia ma i rinvii ulteriori complicano comunque i piani di una stagione sempre al limite.

La serata storta di lunedì a Trento è stata certificata dai commenti dei biancorossi. Per coach De Giorgi la squadra «ha provato a reagire senza però trovare la forza tecnica e mentale per girare il match. Nei turni di battuta di Abdel-Aziz abbiamo sofferto e pagato pegno. Trento ha tenuto bene in ricezione con Michieletto e Lucarelli anche quando siamo stati bravi in battuta«.

Insomma male ma non malissimo la Lube che non perdeva 0-3 da un paio d’anni, giorno in cui finì l’era Medei e sancì il ritorno a Civitanova di Fefè De Giorgi.

Tra gli ultimi ad arrendersi il centrale Simone Anzani ha riconosciuto che «ci può stare una partita negativa dopo una settimana intensa, ma non con questo atteggiamento. Siamo umani e non infallibili, ma ora dobbiamo riflettere e andare avanti«.