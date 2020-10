La Cucine Lube pronta per un sabato a Modena

Per la squadra è già vigilia di big match. La trasferta con tanti ex nelle due metà campo, non è mai un match qualsiasi. Giocarlo in un PalaPanini vuoto è certamente inedito

CIVITANOVA M. – La decisione di anticipare il match in casa della LeoShoes inizialmente previsto per domenica, a sabato alle 18, non ha complicato i piani della Cucine Lube Civitanova M. Dirigono Cesare e Simbari.

Il fascino dell’incontro è immutato anche se giocarlo senza pubblico toglierà inevitabilmente una componente di agonismo dato dal tifo del PalaPanini.

Per tutti i tifosi e gli appassionati poi c’è la possibilità di vederlo in diretta su RaiSport.

Tanti gli ex in campo, dal palleggiatore Christenson alla 3’ stagione in Emilia proveniente da Civitanova M. all’ex capitano dei cucinieri Dragan Stankovic, a Jenia Grennikov arrivato in gialloblù proveniente da Trento fino a Simone Anzani. Il centrale della Lube e della Nazionale può tagliare in questo incontro un po’ di traguardi. Infatti è a 9 punti dai 1500 in Regular Season, a 4 punti dai 1900 in carriera, a 2 muri dai 600 e a 2 ace dai 100.

L’attesa però sua personale e della sua squadra reduce da 7 vittorie consecutive e che insegue a un punto la capolista Perugia è molto serena.

«Fa piacere giocare con la propria ex squadra perché riaffiorano i ricordi di quel periodo – dice Anzani – e sarà particolare vedere il PalaPanini senza pubblico, anche se siamo abituati a giocare con pochi spettatori o a porte chiuse».

Il progetto è chiaro: «andremo lì per vincere e il fatto che la partita sia stata anticipata al sabato non ci disturba, è un allenamento in meno sulle gambe, magari saremo più freschi».

Sugli avversari Anzani spiega: «Modena ha cambiato molto quest’anno e credo che al momento la sua posizione in classifica non sia una sorpresa perché sta oliando i meccanismi di gioco. In ogni caso si confermerà una rivale ostica».

Modena è 4’ in classifica con 12 punti, 8 in meno della Cucine Lube ma ha la trasferta di Trento ancora da disputare.

Dall’altra parte della rete la competizione sarà con atleti di primissimo livello. «Affronteremo dei fuoriclasse – chiarisce subito – avendo uno dei registi più forti al mondo, Christenson, lo schiacciatore Petric e il centrale Stankovic, che reputo ancora oggi tra i più forti in SuperLega. Noi siamo all’80% e lavoriamo per giocare a occhi chiusi o quasi nelle fasi calde stagionali«.

Sul fronte infortuni, De Giorgi dovrebbe recuperare il centrale Larizza che ha superato la tonsillite ed effettuato 4 tamponi tutti negativi. Anche Kovar sta molto meglio dopo il trauma distorsivo.