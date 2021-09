Cucine Lube nel Gruppo C del torneo continentale per club con i polacchi campioni in carica, Maribor e Novosibirsk. La reazione del dg Beppe Cormio e di coach Blengini sono votate all’ottimismo

CIVITANOVA – E’ partita almeno virtualmente la Champions League con i cucinieri Campioni d’Italia e del Mondo che inizieranno la propria avventura nell’edizione 2022 a dicembre nel Gruppo C contro i campioni polacchi uscenti del Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle (Zaksa), Ok Merkur Maribor (SLO) eLokomotiv Novosibirsk (RUS).

Niente derby stavolta, nell’edizione passata Cucine e Perugia erano nello stesso girone, quest’anno gli umbri sono avversari di Trento, ma il raggruppamento resta impegnativo per una Civitanova che dovrebbe presentarsi ai primi incontri anche con il rientrante Zaytzev

Il dg Beppe Cormio commenta così l’esito del sorteggio: «Anche in questa occasione l’urna non è stata benevola – dichiara -. La qualità degli avversari è elevata e le trasferte sono complicate dal punto di vista logistico, in particolare il viaggio infinito in Siberia. Affrontiamo i campioni d’Europa in carica, anche se con lo Zaksa giocheremo l’ultima in casa al ritorno e forse sarà possibile fare calcoli. In un girone così tosto non si deve sbagliare nemmeno una partita. Il Novosibirsk è un team di primissimo ordine con due titolari della nazionale serba e altri atleti fortissimi della Russia. Siamo stati sfortunati, ma nelle grandi manifestazioni per affermarsi bisogna battere tutti. L’obiettivo è superare due volte lo Zaksa, ma non dovremo farci sorprendere dal Novosibirsk, rivale duro, e non dovremo lasciarci distrarre dalla trasferta a febbraio Maribor, dove nello stesso periodo si svolgono le gare del Mondiale di sci».

Il calendario è soggeto a variabili e variazioni:

30 novembre, 1 o 2 dicembre 2021: Cucine Lube Civitanova – Lokomotiv Novosibirsk (RUS)

14, 15 o 16 dicembre 2021: Ok Merkur Maribor (SLO) – Cucine Lube Civitanova

11, 12 o 13 gennaio 2022: Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle (POL) – Cucine Lube Civitanova

25, 26 o 27 gennaio 2022: Cucine Lube Civitanova – Ok Merkur Maribor (SLO)

8, 9 o 10 febbraio 2022: Lokomotiv Novosibirsk (RUS) – Cucine Lube Civitanova

16 febbraio 2022: Cucine Lube Civitanova – Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle (POL)

Per coach Blengini «il nostro è un girone dei più equilibrati. Lo Zaksa non ha bisogno di presentazioni perché ha vinto l’ultima edizione della Champions, il Novosibirsk, al di là della trasferta proibitiva e delle condizioni climatiche estreme, va rispettato per l’ottimo roster di livello internazionale, mentre dobbiamo studiare Maribor accuratamente. Di sicuro sono confronti stimolanti. Confrontandolo con gli altri gruppi sarà il più combattuto insieme al B che comprende Dinamo Mosca, Ziirat e Varsavia. Dovremo partire in quarta perché inizieremo in casa con uno scontro impegnativo con il Novosibirsk. i criteri di gioco».