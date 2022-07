Sono ben sei i giocatori biancorossi in lizza nei Quarti di Finale della Volley Nations League in programma a Bologna la prossima settimana. Fuori perchè eliminati invece De Cecco e Nikolov

CIVITANOVA MARCHE – La Fase Finale della Volley Nations League 2022 vedrà in lizza ben 6 atleti biancorossi degli 8 tesserati per la Cucine Lube per la prossima stagione che hanno iniziato il percorso con le rispettive nazionali. Sono rimaste fuori l’Argentina del palleggiatore Luciano De Cecco, che ha chiuso al nono posto il Girone Preliminare fermandosi a un passo dai Quarti, e la Bulgaria dello schiacciatore Alex Nikolov, quattordicesima dopo aver disputato i 12 incontri in calendario.

Una prima fase da sogno per l’Italia del centrale Simone Anzani, del libero Fabio Balaso, dello schiacciatore Mattia Bottolo e dell’opposto Ivan Zaytsev grazie al primato con solo due sconfitte. Quarta piazza con tanto di pass per la Francia del centrale Barthelemy ‘Babar’ Chinenyeze e accesso agli scontri diretti in virtù della sesta posizione per il Brasile del centrale Isac ‘Newton’ Viana Santos.

Ecco il calendario della fase Finale a Bologna:

Quarti di Finale:

Mercoledì 20 luglio: Stati Uniti – Brasile; Italia – Olanda

Giovedì 21 luglio:Francia – Giappone; Polonia – Iran

Semifinali sabato 23 luglio

Finale per il 3° posto domenica 24 luglio alle 18

Finale per il 1° posto domenica 24 luglio alle 21

Le speranze degli azzurri dell’ex Lube Fefè De Giorgi di arrivare fino in fondo sono buone. L’Olanda è una buona squadra con l’opposto Nimir tra i più pericolosi ma Anzani e compagni hanno già battuto gli Orange nel girone di qualificazione per 3-0 (25-23, 26-24, 25-21) con Zaytzev e Anzani titolari del sestetto ma Balaso a riposo sostituito da Scanferla.