Occhi puntati sulla serie B maschile e femminile con Paoloni Macerata e Clementina 2020 in testa ai rispettivi gironi così come Bcc Fano e Volley Angels Porto San Giorgio in B2. Infrasettimanale per la Lube con Perugia e derby di A3 maschile tra Fano e Macerata

CIVITANOVA M. – Il trionfo in Coppa Italia della Cucine Lube Civitanova Marche ha catalizzato l’attenzione degli sportivi ed appassionati di pallavolo marchigiani. Per la Lube si tratta del trofeo numero 23 della sua ricca bacheca e complessivamente della Coppa Italia numero 7.

Weekend più che positivo anche per la Cbf Balducci Macerata che, vincendo a Montecchio Maggiore, ha centrato l’obiettivo della salvezza e della contemporanea qualificazione alla Poule Promozione.

In serie B maschile, prima vittoria stagionale per la Sampress Loreto che ha espugnato il campo di Volley Potentino al tiebreak. Stesso percorso per la Bontempi Ancona sul campo di Alba Adriatica. La capolista solitaria a quota 5 è invece la sorprendente Paoloni Macerata che ha battuto Osimo ancora ferma a zero. Montesi Pesaro battuta a Foligno 3-0.

In B1 Femminile il derby tra Lardini Filottrano e Clementina 2020 è andata alle ospiti per 3-1. Due su due per le ragazze di Luca Secchi. Prezioso successo al tiebreak per la Pieralisi Jesi su Perugia.

In B2 Femminile bella vittoria di Fano su Forlì mentre Corridonia ha perso in casa per mano di Città di Castello. Anche Pagliare è vincente mentre Porto San Giorgio ha vinto in trasferta il derby a Fermo.

Mercoledì 3 febbraio alle ore 18 la Cucine Lube ospita ancora Perugia per la 10’ di ritorno della SuperLega, match molto importante in ottica classifica per chiudere il gap in ottica primo posto.

Sempre mercoledì ma alle 20.30.in serie A3 maschile Girone Bianco si gioca il recupero del derby tra Vigilar Fano e MedStore Macerata. Sabato Fano ha perso in casa con Portomaggiore per 3-1.