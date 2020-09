La Cucine Lube parte forte in campionato. Verona è al tappeto

Dopo la sconfitta in Super Coppa, Juantorena e compagni erano attesi ad un pronto riscatto. Vittoria e prestazione convincente all’esordio in SuperLega

VERONA – La prima di campionato di SuperLega poneva la Cucine Lube Civitanova ancora sul campo di Verona ma stavolta contro i padroni di casa allenati da Stoychev.

Per la squadra di Fefè De Giorgi è arrivato uno 0-3 chiaro, netto, convincente nel recupero della prima giornata della 66’ SuperLega maschile.

Prestazione da almeno 7 in pagella per Rychlicki e Simon mvp del match, autori entrambi di 22 punti, ma anche Junatorena, in dubbio per un risentimento al polpaccio, ha fatto molto bene. Il test era assolutamente probante perché Verona è squadra ostica con Kaziyski e Boyer sempre da temere e una buona qualità del servizio che ha costretto la ricezione dei cucinieri a lavorare con attenzione.

Ma la Lube è piaciuta per impegno e concentrazione, vincendo in volata il 1’ set 25-23, fuggendo grazie al proprio muro nel 2’ parziale poi vinto 25-20 e proseguendo anche nel successivo chiuso 25-21 per il 3-0 finale che non lascia adito a repliche, che conferma che la Lube è in crescita grazie al successo su un campo mai semplice e che la prepara ai prossimi impegni. Da segnalare l’esordio del giovane cubano Yant.

Nel dopo gara per coach De Giorgi «abbiamo cercato di trasformare la delusione in Supercoppa nell’energia che ci serviva per giocare bene oggi. Sapevamo che dovevamo essere aggressivi e continui sin dall’inizio, Verona ha fatto il suo e ci ha provato sempre ma noi con un buon ritmo di battuta e in generale di gioco siamo stati sempre davanti«.

L’opposto Kamil Rychlicki partito bene poi calato nella finale di venerdì ha aggiunto che «avevamo bisogno di questa vittoria per partire bene in campionato dopo la Supercoppa che non è andata come avremmo voluto. Dovevamo mettere alle spalle la sconfitta e imparare da quello stop guardando avanti: stasera rispetta a Verona abbiamo avuto più forza in attacco e in battuta«.

Ecco il tabellino dell’incontro:

NBV VERONA Kaziyski 14, Caneschi 3, Peslac n.e., Aguenier 8, Asparuhov 8, Boyer 13, Spirito, Jaeschke 9, Kimerov, Zanotti n.e., Donati (l) n.e., Bonami (l). All. Stoytchev

CUCINE LUBE CIVITANOVA Kovar n.e., Marchisio (l) n.e., Juantorena 10, Balaso (l), Leal 11, Larizza n.e., Rychlicki 13, Simon 9, De Cecco 1, Anzani 9, Falaschi, Hadrava n.e., Yant. All. De Giorgi

ARBITRI Tanasi e Cappello di Siracusa

PARZIALI 23-25 (28′), 20-25 (26′), 21-25 (27′)

NOTE Verona: 15 battute sbagliate, 3 ace, 2 muri vincenti, 44% in ricezione (13% perfette), 51% in attacco; Lube: 12 b.s., 5 ace, 6 m.v., 50% in ricezione (22% perfette), 56% in attacco; votato miglior giocatore Simon; spettatori 652