La Cucine Lube non si ferma mai

Settimana “normale” di allenamento per Juantorena e compagni che vogliono partire bene nel 2021 centrando i tre punti nella trasferta di Padova. Il ritardo da Perugia non permette distrazioni

CIVITANOVA M. – Allenamento il pomeriggio dell’ultimo dell’anno e allenamento anche la mattina di Capodanno. Il programma di preparazione che porta all’incontro di Padova fissato per sabato alle 18 in diretta su RaiSport non subisce condizionamenti dai giorni festivi.

Questa è la vita dei professionisti, abituati ad appuntare sul calendario solo il programma delle partite senza fare caso ai giorni “rossi”.

L’incontro è valido per la 6’ giornata di ritorno della SuperLega nella quale la Lube ha 10 punti di ritardo dalla capolista Perugia ma due incontri da recuperare, quelli con Monza e Piacenza.

Tuttavia il distacco non ammette distrazioni e, contro una formazione che non ha giocato nell’ultimo turno come la Lube per l’indisponibilità di Monza, in classifica ha 11 punti e viene da due sconfitte consecutive, il risultato può essere uno solo.

All’andata la squadra di De Giorgi vinse molto nettamente con parziali a 11-20-14.

Per Marco Falaschi, palleggiatore Cucine Lube Civitanova, «il rischio è che più avanti si addensino troppe partite in un periodo cruciale tra coppe e recuperi. Per ora conta concentrarsi sulla trasferta alla Kioene Arena e aprire bene il nuovo anno. Padova ha un discreto ritardo in classifica, ma ha dimostrato con Vibo di saper competere punto a punto. All’andata per noi si trattò di un successo agevole, ma ogni gara è diversa e daranno tutto in casa. Dal punto di vista personale il mio obiettivo è quello di farmi trovare pronto e dare un contributo concreto se vengo chiamato in causa«.

Il match di Padova è l’anticipo della giornata completa che prevede domenica il big match Perugia – Trento anch’esso in diretta su RaiSport domenica 3.1 alle ore 18, ma è molto interessante anche il derby della via Emilia tra Piacenza e Modena. Completano il quadro la trasferta di Milano (prossima avversaria della Lube) a Verona, Vibo-Ravenna e Monza-Cisterna.