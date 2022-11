Cstelfidardo: danze caraibiche, i fratelli Chiaraluce di nuovo campioni

CASTELFIDARDO – Non si ferma la “pioggia” di allori sportivi su Castelfidardo. Manuel e Chiara Chiaraluce, fratelli fidardensi rispettivamente di 22 e 18 anni, hanno partecipato e vinto medaglie importanti ai campionati del mondo Ido di Danze Carabiche. Tesserati con la società sportiva New Fashion Gia Man Dance di Morrovalle, si sono confrontati a Varsavia la settimana scorsa nella categoria adulti con ballerini di altissimo livello e di diverse nazionalità. Manuel si è laureato vice campione del mondo conquistando il secondo posto nella disciplina Bachata Shine singolo maschile, ma ha anche centrato il settimo posto nel salsa shine, il quinto in coppia con Chiara sul Salsa Shine duo arrivando in semifinale sulla bachata e salsa in coppia.

Chiara è campionessa del mondo nella disciplina bachata groups grazie alla vittoria ottenuta insieme alle compagne Emma Luchetti (anche lei di Castelfidardo), Arianna Zanconi di Montecassiano e Ludovica Nivella di Montegranaro; a livello individuale ha colto l’ottavo posto nella bachata shine femminile. Dopo l’esperienza del 2018 e il periodo pandemico che non aveva permesso di andare ai Mondiali, i fratelli Chiaraluce hanno dunque raggiunto un momento top di una carriera fatta di tanta passione, dedizione e quotidiano allenamento, conciliando gli impegni di studio (chiara frequenta il quinto anno del Liceo Linguistico “Leopardi” a Recanati) e di lavoro (Manuel è dipendente di una torneria meccanica).