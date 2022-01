Casi di Covid, la Halley Thunder Matelica costretta al rinvio

FABRIANO – Ancora non riesce a scendere sul parquet, in questo 2022, la Halley Thunder Matelica, impegnata nel campionato di serie A2 femminile di basket.

Se la settimana scorsa il match con Capri era stato rinviato per alcune positività al Covid nella squadra campana, questa settimana è la stessa Halley Thunder a dover fare i conti con il virus, che ha fatto capolino in casa biancoblù.

Alcune ragazze del gruppo squadra matelicese sono positive al Covid e ciò ha indotto al rinvio del match in programma sabato 15 gennaio a San Giovanni Valdarno con la capolista Bruschi Basket. In accordo tra le due società, è stata individuata una data per il recupero del match, che verrà resa nota non appena ricevuta l’ufficialità dagli organi preposti (comunque si recupererà entro due settimane)

Mentre per quanto riguarda la partita precedentemente rinviata, quella in casa con Capri, ancora non c’è la data del recupero, che dovrebbe slittare più avanti.