Cosma Vela Pallanuoto, il rinvio del campionato visto da coach Milko Pace

La positività di una giocatrice del Verona ha costretto la federazione a rinviare l'inizio del campionato. Le anconetane sarebbero dovute scendere in acqua contro Catania nel finesettimana

ANCONA- Sembrava tutto pronto per il nuovo esordio in Serie A1 femminile della Cosma Vela Pallanuoto Ancona. Le cosmiche di coach Milko Pace, dopo l’assaggio di Coppa Italia avuto ad Ostia qualche giorno fa, sarebbero dovute scendere in acqua sabato a Catania nella tana dell’Ekipe ma il rinvio (a data da destinarsi) dello start ha scombussolato tutti i piani. Questo il parere del tecnico dorico:

«Abbiamo chiesto l’annullamento dei biglietti che avevamo già acquistato per Catania. Questo rinvio, dopo la positività di una giocatrice del Verona, era nell’aria. Il presidente Barelli ci ha riunito nei giorni scorsi e ci ha comunicato che, vista la normativa e la situazione, visto il contatto diretto diretto del Verona in Coppa Italia con Trieste, Padova e Bogliasco, e la conseguente quarantena delle quattro squadre, era costretto a rinviare l’inizio dei campionati per almeno due settimane».

Sugli sviluppi futuri: «Nei prossimi giorni ne sapremo qualcosa di più, la Federazione ci comunicherà le varie ipotesi che sono al vaglio in questo momento. La sicurezza e la salute delle atlete e di tutti noi è sempre la prima cosa, è una decisione che ci trova assolutamente d’accordo. Adesso bisognerà capire molte aspetti. Sicuramente è una situazione tutta in divenire, molto particolare e strana».