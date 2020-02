Per la Cosma Pallanuoto arriva un pesante KO da Rapallo

Non arrivano buone notizie dalla Liguria per la formazione anconetana. La nota più lieta sono le quattro marcature della Altamura

RAPALLO- Pesante battuta d’arresto per la Cosma Vela Pallanuoto Ancona che, nelle acque di Rapallo, cede 21-7 alla squadra di casa. Le anconetane di coach Milko Pace non sono riuscite a muovere la loro classifica, restando all’ultimo posto con zero punti all’attivo. Determinanti nell’economia del match le giocate della locale Carolina Marcialis, ex moglie di Antonio Cassano. Sponda dorica vanne segnalate le quattro marcature di Altamura.

SALA STAMPA

Milko Pace (Allenatore Cosma): «Speravo di riuscire a restare di più in scia del Rapallo, che comunque ritenevo e ritengo fortissima e che è partita subito molto bene, dimostrando in ogni tempo di essere nettamente superiore a noi. Mi aspettavo qualche errore in meno durante tutta la partita da parte nostra e questo non è successo, facciamo ancora troppi errori, abbiamo fallito diversi contropiedi con errori nei passaggi, regalando così situazioni favorevoli alle avversarie. Non era una partita da vincere, certo, ma dobbiamo fare meglio e migliorarci in fretta, anche perché sabato abbiamo una trasferta importante, a Firenze, che dovremo giocare nel miglior modo possibile».

IL TABELLINO

RN Rapallo-Cosma Vela Ancona 21-7

(5-2, 6-0, 6-3, 4-2)

Rapallo Pallanuoto: Falconi, Zanetta 2, Gitto 1, Giustini 5, Marcialis 4, Gagliardi 1, Kuzina 3, D’Amico 1, Colletta, Bujka 3, Foresta 1, Cabona, Bianco. All. Antonucci.

Cosma Vela Ancona: Uccella, Strappato, Ivanova 2, M. Santini, Ferretti, Fiore, Di Martino, Stankovianska 1, S. Santini, De Matteis, Altamura 4, Quattrini, Andreoni. All. Pace M.

Arbitri: Braghini e Romolini.

Note: sup. num. Rapallo 6/9 + 2 rigori, Vela 1/8 + 1 rigore; spettatori: 100 circa.