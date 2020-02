Nove gare nella provincia di Ancona e sette in quella di Pesaro Urbino grazie all'impegno dell'organizzatore Luciano Castelli. Tra gli appuntamenti il meeting in pista

FABRIANO – È iniziato domenica 26 gennaio con il “prologo” del Senigallia Cross il Corrimarche 2020, circuito podistisco organizzato come sempre dall’infaticabile Luciano Castelli con un programma di sette gare in provincia di Pesaro Urbino e nove in provincia di Ancona.

Il circuito è caratterizzato da un’ampia varietà di gare, per lunghezza e tipologia (strada, off-road, pista, notturne…), con conclusione come consuetudine il primo di novembre.

Nel programma che segue, restano da stabilire gli appuntamenti del “Corrimarche in pista” (nella passata edizione svoltisi alla pista senigalliese delle Saline ogni venerdì di luglio): per essere costantemente aggiornati, è possibile consultare la pagina Facebook del Corrimarche, curata dall’organizzatore.

Elenco gare 2020:

9 febbraio, Fano (Pu), “Supermarathon”, km 10, 21, 30, 42 e sei ore di corsa

1 marzo, Montemarciano (An), “Monte-Marina-Monte”, km 13

15 marzo, Conce di Arcevia (An), “Trail la Perla dei monti”, km 14

29 marzo, Mondolfo (Pu), “Omphalos Half Marathon”, km 10 e 21

19 giugno, Belvedere Ostrense (An), “Corri con l’Avis”, km 8

10 luglio, Morro d’Alba (An), “Podistica delle Terre del Lacrima”, km 9 e gare giovanili

18 lugllio, Furlo (Pu), “Correndo Sotto le Stelle”, km 8

19 luglio, Furlo, “Cronoscalata del Pietralata”, km 7

25 luglio, Corinaldo (An), “Corri in Alto”, km 8

9 agosto, San Lorenzo in Campo (Pu), “Tra ‘L Core e l’Fugge”, km 8 e 6

13 settembre, Santa Maria Nuova (An), “Corri Sant’Anto”, ì km10, 5 e gare giovanili

20 settembre, Marotta (Pu), “Marotta-Mondolfo Run”, km 13.5, 7 e gare giovanili

04 ottobre (da confermare la data), Ostra Vetere (An), “Corsa del Campanile la Monte9se”

1 novembre, Smirra di Cagli, “Corri Smirra”, km10 e 2.

Alla conclusione del circuito, in base ai punteggi delle singole gare, ci saranno le premiazioni degli atleti suddivisi in categorie di età maschili e femminili.

Luciano Castelli, organizzatore del Corrimarche

Incorporato al calendario del Corrimarche, c’è il Campionato Regionale AICS costituito da nove prove (Cross di Senigallia già corso, Supermarathon, Trail la Perla dei Monti, Omphalos Half Marathon, Corri con l’Avis, Cronoscalata del Pietralata, Corri in Alto, la Monte9se e il Meeting in pista).