Il personal trainer anconetano illustra come allenarsi in questi giorni particolari. Grande importanza all'attività indoor e alcuni consigli utili per svolgere le lezioni dentro casa

ANCONA- L’emergenza Coronavirus non deve fermare la voglia di allenarsi, rigorosamente a casa, e di curare il proprio corpo. A spiegare tutto ciò è il personal trainer Giorgio Molari che, attraverso le sue pagine Facebook e Instagram (Giorgio Molari trainer per FB e @gimo_trainer per IG), sta postando in video le sue proposte di allenamento:

«L’idea è mia e di altri colleghi – spiega Molari – Vista la situazione è una cosa carina da fare, un modo per farsi conoscere ulteriormente e per far del bene a chi vuole allenarsi. Mi occupo principalmente di posturale e media intensità ma sulla mia pagina pubblico anche allenamenti di altro genere fatti da colleghi. Ritrovarsi in questa situazione è molto difficile per chi è abituato ad una vita completamente opposta ma è giusto far qualcosa anche per gli altri».

Cosa fare nello specifico?

«Sfruttare tutto quello che si ha in casa. Tutto quello che ha un peso, un carico. Si possono anche fare dei percorsi con ciò che si trova all’interno delle mura domestiche. Outdoor bisogna necessariamente attenersi alle leggi che dicono di non creare assembramenti, indoor invece si può spingere al massimo. Se sono d’accordo con le misure prese dal Governo? Assolutamente sì, forse anche prima si poteva far qualcosa per prevenire il contagio. La cosa importante adesso è restare a casa e rispettare le disposizioni. Occhio a sfogarsi nel cibo!».