Coronavirus, anche i medici si esprimono sull’attività sportiva

ANCONA- L’emergenza Coronavirus è ancora in atto e, almeno per ora, non sembra diminuire la sua portata. Per quel che concerne l’attività sportiva, nella giornata di ieri, martedì 17 marzo, la Federazione Medico Sportiva Italiana si è espressa in riferimento al dibattito attuale legato alla conclusione della stagione sportive nelle sue varie ipotesi che si stanno vagliando in questi giorni.

La FMSI ha raccomandato, alla luce dell’attuale situazione, per le Società professionistiche l’interruzione degli allenamenti collettivi allo stato almeno fino al 3 aprile; per le Società dilettantistiche l’interruzione degli allenamenti collettivi fino a nuove indicazioni; per il Settore giovanile scolastico l’interruzione degli allenamenti collettivi fino al 30 giugno.