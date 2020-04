Coronavirus, le magliette di Paolino all’asta per l’ospedale di Torrette

ANCONA – Le magliette dei calciatori, collezionate con passione nel corso della sua vita sportiva, all’asta per l’ospedale regionale di Torrette. È l’iniziativa promossa sulle sue pagine social dal giornalista (tifosissimo dell’Ancona) Paolino Giampaoli: «In questo momento così difficile si sono create tante iniziative a scopo benefico. Così, dopo essere passato in prima persona in questo dramma (Giampaoli, nei giorni scorsi, ha vinto la sua battaglia con il Covid-19) ho deciso di provare a dare anch’io il mio piccolo contributo realizzando un’asta di beneficenza con la mia collezione di maglie di giocatori di calcio».

L’asta si svolgerà su Facebook e su Etv Marche nella cui sede, al termine di tutto, avverrà la consegna. L’elenco delle maglie disponibili si può consultare sulla pagina ufficiale “Paolino – Una maglia per il Covid-19” e per partecipare basterà mandare un messaggio privato alla stessa pagina contenente l’offerta. L’asta terminerà il 30 aprile alle ore 14 con i bonifici “vittoriosi” che dovranno essere inviati all’ospedale di Torrette grazie alla stretta collaborazione del Direttore generale Michele Caporossi.

La base d’asta per ogni singola maglia (ci sono quelle di giocatori di serie A, serie B e del presente/passato dell’Ancona calcistica) è di 80 euro senza limite all’offerta. L’augurio dello stesso Paolino è che possano essere in tanti a partecipare grazie allo scopo benefico dell’iniziativa: «Grazie a tutti già da ora e mi auguro di avere una grande risposta da parte di tutti voi per aiutare chi soffre». Tutti i dettagli per il bonifico sono disponibili all’interno della stessa pagina Fb.