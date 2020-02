Coronavirus, la Lega Volley ferma il campionato. La Lardini torna a casa senza giocare

Il turno di campionato è rivoluzionato e in mattinata è arrivata la decisione di fermare lo sport anche in Piemonte. La Lardini torna a casa da Chieri. Dubbi per mercoledì

JESI – Alla fine ha prevalso la prudenza e la Lega Volley Femminile, dopo aver sospeso nella serata di sabato 22 febbraio le partite programmate in Lombardia e Veneto a causa dell’allarme Coronavirus, intorno alle 12.30 ha comunicato che nemmeno a Chieri (TO) si sarebbe giocato il match di serie A1 tra la Fenera Chieri e la Lardini Filottrano. Del resto la Lega Calcio in mattinata aveva rinviato il match di calcio Torino-Parma, aprendo la strada allo stop per l’emergenza sanitaria anche al volley in tutta la regione.

Quindi niente partite a Busto Arsizio per UYBA-Bergamo, a Brescia per Banca Valsabbina-Perugia e Conegliano-Cuneo. Stoppata anche Igor Novara-Caserta.

In sintesi, della 7^ giornata di ritorno, si gioca solo il derby toscano tra Firenze e Scandicci, dopo che ieri sera Monza ha battuto Casalmaggiore al tie-break.

La situazione è estremamente fluida perché mercoledì il calendario prevede un turno infrasettimanale, a questo punto quasi completamente a rischio.

La Lardini ospiterebbe alla UBI Banca Sport Center alle 20. 30 la Banca Valsabbina Brescia. Le altre partite sarebbero: Scandicci-Conegliano, Monza-Novara, Cuneo-UYBA, Bergamo-Firenze, Casalmaggiore-Chieri. L’unica partita al momento non a rischio sembra Perugia-Caserta

E poi domenica si giocherebbe ancora.

In attesa di chiarimenti non resta che attendere anche perché recuperare le partite in un campionato così compresso diventa molto complicato e la domanda resta irrisolta e preoccupa al di là del fatto semplicemente sportivo: quando torneremo alla normalità?