Lorenzo Pizza, un cuore enorme. Grande donazione a Marche Nord per un respiratore

PESARO – Da uomo innamorato di Pesaro, non voleva restar fermo a guardare impassibile l’evolversi della situazione. E così, l’imprenditore pesarese Lorenzo Pizza, ha subito aderito alla campagna di raccolta fondi promossa dall’Associazione Articolo 49, donando una cifra importante che sarà utilizzata da Marche Nord per l’acquisto di respiratore, per affrontare l’emergenza Coronavirus.

«Doniamo risorse utili alle nostre strutture, mettendoci a disposizione dei dipartimenti di terapia intensiva e rianimazione per cercare di correre in loro soccorso, così facendo potremo contribuire a salvare delle vite umane». Questo è il messaggio lanciato dall’associazione, un messaggio ascoltato già da oltre 160 persone che hanno donato qualcosa, mostrando grande sensibilità. Tra questi, il presidente dell’Italservice Pesaro che col suo gesto ha fatto breccia nel cuore di tantissimi.

L’aver regalato uno storico scudetto alla città e l’impegnarsi ogni giorno per far crescere il movimento del calcio a 5 a Pesaro, dimostrano il grande attaccamento di Pizza alla città. Un attaccamento così viscerale da spingerlo, senza pensarci due volte, a donare di getto una cifra notevole per quel macchinario fondamentale in questi giorni così concitati.

Pizza non ha ovviamente cercato alcun tipo di visibilità, anzi, ma l’Associazione Articolo 49 lo ha pubblicamente ringraziato sulla propria pagina Facebook: «Grazie alla nostra campagna di sensibilizzazione, l’imprenditore Lorenzo Pizza ha versato direttamente nelle casse di Marche Nord l’importo necessario per l’acquisto di un ulteriore respiratore. A lui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti poiché siamo convinti che questi gesti di grande generosità ed altruismo possano realmente aiutare chi in questo momento sta soffrendo ed ha bisogno del nostro aiuto».

Una “pubblicità”, questa sì, assolutamente positiva, perché ha spinto altri concittadini e non solo a fare altre donazioni in favore dell’azienda sanitaria regionale. Tanti i commenti di elogio sui social da parte di comuni cittadini, ma anche delle istituzioni e del mondo dello sport: «Bellissimo gesto», «Chapeau», «Grazie di cuore» sono solo alcuni, ma quelli che fa più piacere leggere ora sono i vari «Fatto!». La speranza, infatti, è che ora a valanga continuino ad arrivare donazioni.