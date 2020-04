Basket, il Campetto Ancona in attesa di novità per il futuro

La società anconetana aspetta di conoscere quali saranno le nuove regole in vista della prossima stagione, soprattutto in tema di giovani. Manca solo l'ufficialità all'interruzione del rapporto con il play Ferri

ANCONA- Con i giocatori definitivamente ai box per via dell’emergenza Coronavirus, il Campetto Basket Ancona è in attesa di notizie ufficiali in merito alla prossima stagione sportiva 2020-2021. Nei prossimi giorni dovrebbe esserci il famosi incontro tra la Lega Nazionale Pallacanestro e il settore agonistico della Federazione per iniziare a parlare delle nuove regole da inserire, anche alla luce dell’emergenza sanitaria che ha interrotto lo svolgimento del torneo 2019-2020.

Per quel che concerne gli under, dovrebbe essere confermata l’eleggibilità dei classe ’98 nella quota dei tre giocatori obbligatori da inserire nella distinta di serie A2, sostituibile comunque con la luxury tax, e di serie B (in questo caso l’inserimento è categorico). Allo studio degli organi competenti ci sarebbe anche la composizione degli organici dei due campionati di Lega Nazionale Pallacanestro. Per la serie B il discorso è molto aperto perchè potranno essere valutate tutte le ipotesi di formulazione gironi solo dopo la chiusura dei termini per l’iscrizione.

Manca solo l’ufficialità della società all’interruzione del rapporto consensuale tra la Luciana Mosconi e il playmaker Michele Ferri. Si tratta del primo passo fatto dagli anconetani in vista della prossima stagione. Una stagione da cui si dovrà ripartire necessariamente dagli errori fatti quest’anno. Soprattutto nella prima fase.