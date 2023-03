Coppa Italia, termina l’egemonia Italservice Pesaro: la coccarda è del Real San Giuseppe

NAPOLI – L’Italservice Pesaro abdica, a testa alta. Altissima. La Coppa Italia 2022/2023 si tinge di gialloblu, i colori del Real San Giuseppe. E’ il primo trofeo in massima serie per la formazione campana, è la prima finale persa dai marchigiani dopo otto, esatto otto, trofei consecutivi vinti negli ultimi anni (3 Scudetti, 2 Coppa Italia e 3 Supercoppa Italiana).

L’Italservice paga, a caro prezzo, la vittoria ai rigori contro la favoritissima e padrona di casa Napoli in semifinale. Impresa indimenticabile sì, ma quanta stanchezza poi nella finale di nemmeno un giorno dopo. Il Real San Giuseppe ci arriva più fresco e dopo il colpaccio di un giorno prima con la Feldi Eboli, vicecampione d’Italia in carica.

Come la storia insegna, le prime fasi di Italservice-San Giuseppe non regalano grandi emozioni. La finale viene sbloccata da Salas, a un giro d’orologio dall’intervallo. Pesaro impatta con Fortini a inizio ripresa, per poi subire il nuovo sorpasso firmato Patias. L’incontro scivola così fino a 5′ dalla sirena: Colini si gioca il power play, Cesaroni al primo possesso biancorosso ruba palla e calcia, De Oliveira intercetta col braccio ed è espulsione. Il San Giuseppe ne approfitta, in superiorità fa 3-1 con Dian Luka e chiude i conti.

Tabellino REAL SAN GIUSEPPE-ITALSERVICE PESARO 3-1 (1-0 p.t.)

REAL SAN GIUSEPPE: Bellobuono, Dian Luka, Duarte, Patias, Cesaroni, Ercolessi, Galletto, Guerra, Santos, Imparato, Salas, Fusco. All. Scarpitti.

ITALSERVICE PESARO: Putano, Tonidandel, Canal, De Oliveira, Schiochet, Kytola, Fortini, Pires, Joao Miguel, Ruan, Vesprini, Cianni. All. Colini.

RETI: 19’27” p.t. Salas (RSG), 4’16” s.t. Fortini (P), 7’16” Patias (RSG), 17’05” Dian Luka (RSG).

ESPULSI: al 15’18” del s.t. De Oliveira (P).

ARBITRI: Colombin (Bassano del Grappa), Zannola (Ostia Lido), Colombo (Modena). CRONO: Andolfo (Ercolano).