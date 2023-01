Coppa Italia, ecco il primo turno: l’Italservice Pesaro accoglie la L84

I biancorossi, bicampioni in carica del torneo, ospitano i piemontesi in gara secca. Non sono ammessi passi falsi in questo nuovo format

PESARO – Inizia la Coppa Italia dell’Italservice Pesaro. I biancorossi, bicampioni in carica della manifestazione, si presentano al primo turno come grande outsider. La sfida è fissata domani – mercoledì 25 gennaio -, al PalaFiera di Pesaro contro la L84. Diretta streaming su futsaltv.it.

Gara secca, in caso di parità si procederà con due tempi supplementari e, se non dovessero bastare, con i calci dal dischetto. La vincente affronterà la vincente della sfida Petrarca-Monastir, martedì 14 febbraio (la sede sarà decretata tramite sorteggio della Divisione Calcio a 5). Dopo il secondo turno, ci saranno le Final Four.

Luiz Eduardo «Duda» Dalcin carica l’ambiente Italservice: «La Coppa Italia è una competizione importante, Pesaro vuole sempre lottare per tutti i titoli e noi giocatori, a prescindere dalla nostra situazione, vogliamo dare il nostro meglio. Giocheremo il primo turno come fosse una finale, e anche in campionato ragioneremo così. Vogliamo raggiungere le Final Four di Coppa Italia. La L84 conta Cuzzolino, un grande ex, ma anche tanti altri giocatori validi, in forma e in salute. Ci aspettiamo una partita tosta, ma il coraggio non ci manca. Stiamo cercando di dimostrare che possiamo andare oltre a ogni difficoltà»