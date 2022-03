Coppa Italia, mister Colini si affaccia su Matera-Italservice: «Ogni errore sarà fatale»

SALSOMAGGIORE TERME – C’è una Coppa Italia da difendere e l’Italservice Pesaro ha iniziato a farlo nel migliore dei modi. I biancorossi hanno strappato il pass per la semifinale delle Final Eight di Salsomaggiore Terme e domani – sabato 26 marzo – si giocano l’accesso alla finalissima con l’Opificio 4.0 CMB Matera (ore 21 e diretta Sky Sport).

I campioni in carica dell’Italservice ieri hanno risolto la pratica Ciampino Aniene e mister Fulvio Colini volta subito pagina affacciandosi sulla prossima avversaria lucana: «Il Matera è una bella squadra, non è arrivata al massimo della forma alla competizione però è entrata in campo contro il Futsal Pescara ed è andata subito sul 3-0. Ogni minimo errore è cruciale in Coppa Italia. Il fatto che non ci siano i supplementari, eccetto in finale, comporta che i giocatori giochino con maggiore ansia o fretta. Sono tutte partite difficili da portare a casa».

Dall’altra parte del tabellone, la partecipazione in finale è contesa tra Syn-Bios Petrarca e Olimpus Roma, che hanno eliminato rispettivamente Real San Giuseppe e Napoli. La gara è fissata sempre per domani, ore 18, anch’essa in diretta Sky Sport. L’ultimo atto è previsto per domenica 27 marzo (ore 18,25 su Sky Sport).

L’INIZIATIVA – Nel frattempo, la società Italservice Pesaro si è adoperata per organizzare un pullman gratuito diretto a Salsomaggiore e riservato ai propri sostenitori. La partenza è fissata per domani alle ore 16 dal PalaFiera di Pesaro. Per prenotare il proprio posto bisogna inviare un messaggio scritto su WhatsApp al numero 342.6544094, indicando nome e cognome.