Coppa Italia, l’Italservice sfiora l’impresa. E ora è di nuovo Serie A

PESARO – Nella notte di coppa l’Italservice Pesaro sfiora l’impresa. Nel quarto di finale di ieri sera 20 febbraio al PalaOlgiata di Roma, il Pesaro ha dovuto salutare il sogno della Final Four alla sirena dei tempi supplementari. Una partita stratosferica che ha visto però trionfare la capolista Olimpus Roma. Partono fortissimo i ragazzi di Fausto Scarpitti. Cinico davanti, ordinato dietro, l’Italservice riesce a trovare il doppio vantaggio già nella prima frazione grazie al solito Schiochet e Vavà. Nella ripresa sale in cattedra l’Olimpus. Putano para moltissimo ma si deve arrendere al doppio colpo di Marcelinho (ex di turno) che rimanda tutto all’extratime. Dopo 2 minuti è tiro libero in favore dei padroni di casa. Marcelinho non sbaglia, fa tripletta e porta il risultato sul 3 a 2. Biscossi, poco dopo, nobilita un contropiede perfetto e porta sul doppio vantaggio i romani indirizzando il match. Il Pesaro reagisce con il quinto di movimento trovando il terzo centro biancorosso nel giro di cinque giorni di Barichello. Pochi minuti più tardi Dimas allunga ancora sul 6 a 3. Inutile il forcing finale del Pesaro. La doppietta al gong di Andrè Ferreira lima solo il risultato. Alla sirena del PalaOlgiata il tabellone segna il risultato di 6-5 in favore dell’Olimpus.

Sconfitta che fa male, senza dubbio. Sconfitta che però deve essere da trampolino emotivo, vista anche la prestazione, per il campionato. Venerdì sera 23 febbraio l’Italservice è chiamata alle 20.30 al Pala Del Mauro di Avellino per il 21° turno della Serie A. Ad aspettarla ci sarà la Sandro Abate, settima forza del campionato. Stessa squadra che rifilò la prima sconfitta casalinga al Pesaro alla sesta di andata. Al Palamegabox finì 4 a 1 in favore dei campani. Un girone più tardi, la formazione di Scarpitti avrà un’occasione importante, soprattutto in chiave playoff, per superare addirittura l’Avellino visti i soli 2 punti di distanza.

OLIMPUS ROMA: Ducci, Marcelinho, Fortino, Di Eugenio, Dimas, Rodriguez, Gabriel, Isgrò, Achilli, Cutrupi, Javi Roni, Biscossi All. D’Orto

ITALSERVICE PESARO: Putano, Caruso, Tonidandel, Andrè, Schiochet, Mariani, Luberto, Barichello, Vavà, Belloni, Mohabz, D’Ambrosio. All. Scarpitti

RETI: 2’06” p.t. Schiochet (P), 7’55” Vavà (P), 8’15” s.t. Marcelinho (O), 13’18” Marcelinho (O), 2’13” p.t.s. Marcelinho t.l. (O), 4’19” Biscossi (O), 2’16” s.t.s Barichello (P), 3’38” Dimas (O), 4’00” s.t.s. Dimas (O), 4’11” Andrè (P), 4’55” Andrè (P)

NOTE: Al 3’55” pts Mariani (P) para un tiro libero a Marcelinho (O)

ARBITRI: Burletti (Palermo), Ciccarelli (Napoli). Crono: Iannuzzi (Roma 1)