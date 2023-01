Coppa Italia, l’Italservice vola ai quarti: battuta la L84

I pesaresi, bicampioni in carica, superano i piemontesi e martedì 14 febbraio sfideranno il Petrarca per giocarsi l'accesso alle nuove Final Four

PESARO – L84 battuta, l’Italservice Pesaro vola ai quarti di Coppa Italia. I biancorossi battono ed eliminano la compagine piemontese, supportata dall’ex calciatore Claudio Marchisio. Capitan Felipe Tonidandel e compagni si impongono 4-2 al PalaFiera.

L’Italservice vola presto sul doppio vantaggio, firmato dal tandem Alflen-De Oliveira. Gli ospiti accorciano con il grande ex Cuzzolino, nonostante l’inferiorità numerica dovuta all’espulsione di Tondi. Dalcin ristabilisce subito il divario con un missile che vale il 3-1 con cui si arriva all’intervallo. La L84 torna in partita con Cerbone, ma è Tonidandel a chiudere definitivamente i conti su azione di power play piemontese.

L’Italservice – bicampione in carica della Coppa Italia – affronterà il Petrarca ai quarti di finale. I veneti hanno eliminato la Monastir. Appuntamento martedì 14 febbraio, calcio d’inizio ore 19 con sede da stabilire attraverso il sorteggio che effettuerà la Divisione Calcio a 5. Il pass per le nuove Final Four sarà in palio.

Tabellino ITALSERVICE PESARO-L84 TORINO 4-2 (3-1 p.t.)

ITALSERVICE PESARO: Putano, Tonidandel, Schiochet, Dalcin, Alflen, Ugolini, Kytola, Pires, Della Costanza, De Oliveira, Lopez. All. Colini.

L84: Tondi, Cuzzolino, Josiko, Vidal, Pazetti, De Felice, Basso, Tuli, Cerbone, Raguso, Luberto, Garofano. All. Paniccia.

RETI: 6’24” Alflen, 7’52” De Oliveira, 10’27” Cuzzolino, 11’25” Dalcin; 29’13” Cerbone, 37’15” Tonidandel

NOTE: 9’59” p.t. Espulso Tondi (L84).

ARBITRI: Zanfino (Agropoli), Seminara (Tivoli). Crono: Plutino (Reggio Emilia).