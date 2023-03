Coppa Italia, Final Four: l’Italservice Pesaro cerca l’ennesima impresa

NAPOLI – L’Italservice Pesaro cerca l’impresa. L’ennesima della sua storia. Forse la più grande, senza forse. Vigilia di Final Four di Coppa Italia per i biancorossi, bicampioni in carica della competizione. Domani – sabato 25 marzo – c’è la semifinale contro la padrona di casa e favoritissima Napoli. Kick off alle 21, con l’intera kermesse trasmessa in diretta esclusiva Sky Sport. Alle 18, Feldi Eboli e Real San Giuseppe si giocano l’altro pass per la finalissima prevista domenica 26 marzo, alle 18,15. Tutte le partite si disputano al PalaVesuvio.

L’Italservice ci arriva da assoluta outsider e ha presentato la spedizione ieri, giovedì 23 marzo. Lo ha fatto attraverso una conferenza stampa svoltasi presso il giardino della nota Ratti Boutique, situata nel centro pesarese. È stata l’occasione per mostrare l’inedita maglia da riscaldamento che sarà indossata a Napoli e per sentire le parole di mister Fulvio Colini: «Siamo felici di partecipare a queste Final Four, ce lo siamo guadagnati in campo, mentre altre squadre che avrebbero potuto giocare per vincere la competizione dovranno guardare le partite da fuori. Ci arriviamo purtroppo con la solita fetta di infortunati e il nostro obiettivo in semifinale è cercare di complicare la vita al Napoli padrone di casa. Feldi Eboli e Napoli sono palesemente le due squadre più forti d’Italia e quindi la finale sarà certamente un discorso fra loro due. In finale dico cinquanta e cinquanta, anche grazie all’aiuto del rispettivo pubblico visto che siamo in Campania».