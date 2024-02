Coppa Italia Eccellenza, si parte: l’Osimana accoglie l’Atletico BMG

OSIMO – L’Osimana debutta in Coppa Italia Eccellenza. In una competizione che può regalare il balzo in Serie D in caso di successo. I giallorossi di mister Sauro Aliberti hanno trionfato nella fase marchigiana battendo in finalissima la Maceratese, lo scorso dicembre, e adesso si trovano di fronte gli umbri dell’Atletico BMG, formazione di Massa Martana, Perugia.

L’allenatore rivale è Francesco Farsi, che l’anno scorso iniziò la stagione alla guida del Fabriano Cerreto in Eccellenza Marche, prima di essere esonerato, con i cartai che poi retrocedettero in Promozione. La gara di domani, mercoledì 14 febbraio, è valida per gli ottavi di andata. Si gioca al Diana di Osimo, ore 15. Il ritorno è previsto mercoledì 28 febbraio al comunale Romoli di Bastardo. Vige la regola dei gol in trasferta, che valgono «doppio».

La vincente di Osimana-Atletico BMG affronterà ai quarti la vincente di Terre di Castelli (Emilia-Romagna)-Terranuova Traiana (Toscana).

MISTER ALIBERTI – «Vincere la Coppa Marche di Eccellenza è stato qualcosa di meraviglioso. Trionfare in ambito nazionale coinciderebbe con lo scrivere una pagina di storia indimenticabile. Ma bisogna restare coi piedi per terra, ragionare di gara in gara. Siamo consapevoli dei nostri mezzi, questo ci spinge a dare il meglio. Il lavoro paga. Per quanto riguarda la formazione umbra, vantano un’ottima linea a tre davanti. E’ un doppio confronto, sarà importante segnare fuori casa al ritorno».