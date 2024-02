Coppa Italia Eccellenza, l’Osimana a caccia dell’impresa

OSIMO – L’Osimana cerca l’impresa in Coppa Italia Eccellenza. Dopo il passo falso casalingo, i giallorossi devono ribaltare il tutto per accedere ai quarti di finale. Non sono mancate le polemiche due settimane fa, quando gli umbri dell’Atletico BMG si sono imposti 2-0 al Diana di Osimo.

Domani, mercoledì 28 febbraio al Comunale di Massa Martana (ore 15), capitan Patrizi e compagni devono necessariamente vincere 0-2 per giocarsi il pass ai calci di rigore (niente tempi supplementari) oppure affermarsi con due o più gol di scarto segnando almeno tre gol. Vige, infatti, la regola dei gol in trasferta in Coppa Italia Eccellenza. Un’impresa difficile, forse impossibile, ma i senzatesta possono contare su un’importante rappresentanza di tifosi che raggiungerà l’Umbria nonostante si giochi in un giorno feriale e in orario lavorativo.

La vincente di Atletico BMG–Osimana affronterà ai quarti la vincente di Terre di Castelli (Emilia-Romagna)-Terranuova Traiana (Toscana). Nella gara di andata, il Terre di Castelli si è imposto 1-0 in trasferta. Ricordiamo che la vittoria della Coppa Italia Eccellenza riserva un posto per la prossima Serie D.