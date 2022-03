Coppa Italia Eccellenza, il Fossombrone cerca gloria a Cannara

FOSSOMBRONE – Conquistare Cannara, è questo l’obiettivo del Fossombrone. I biancoazzurri domani – mercoledì 16 marzo – fanno visita all’Angelana per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia Eccellenza. Si gioca eccezionalmente al Comunale “Alberto Spoletini”, come deciso dal club umbro. Fischio d’inizio previsto alle 18,30.

Il pareggio a reti bianche dell’andata, maturato sei giorni fa nelle Marche, lascia in bilico la qualificazione. I ragazzi di mister Michele Fucili devono vincere o pareggiare segnando almeno un gol per strappare il pass valido per i quarti e continuare a sognare la Serie D. Il trainer del Fossombrone parla così alla vigilia: “Abbiamo avuto la conferma dei punti di forza dell’Angelana, una squadra fisica che vanta giocatori molto forti specialmente in attacco. Giocheremo in un campo in buone condizioni, dicono, ma di piccole dimensioni e questo potrebbe avvantaggiare gli umbri. Non possiamo snaturarci, dobbiamo giocare con l’entusiasmo che questi palcoscenici regalano. Non capitano spesso, pertanto ce li dobbiamo godere fino alla fine. Sarà importante segnare ma usare anche la testa, consapevoli che 90 minuti potrebbero non bastare. Abbiamo il 50% di possibilità di strappare la qualificazione”.

PROBABILI FORMAZIONI:

ANGELANA (4-4-2): 1 Cucchiararo; 2 Subbicini, 5 Bartolini, 6 Melillo, 3 Bolletta; 7 Lucaroni, 4 Bengala, 8 Fuso, 11 Confessore; 9 Acatullo, 10 Cascianelli. All. Riberti.

FOSSOMBRONE (4-3-3): 1 Marcantognini; 2 Marongiu, 5 Rosetti, 6 Rovinelli, 3 Camilloni; 8 Conti, 4 L. Pandolfi, 7 Zingaretti; 10 Procacci, 9 Cecchini, 11 Pagliari. All. Fucili.

ARBITRO: Calzolari di Albenga.