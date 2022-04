Coppa Italia Eccellenza, Fossombrone sfortunato: il Salsomaggiore passa ai rigori

FOSSOMBRONE – Rigori fatali per il Fossombrone, ancora una volta. I biancoazzurri salutano la Coppa Italia Eccellenza nel modo in cui fa più male. Il Salsomaggiore, sconfitto all’andata dei quarti di finale 1-0, si impone con il medesimo risultato nelle Marche e fa festa dagli undici metri. La semifinale sfuma sul più bello per capitan William Cecchini e compagni.

Mister Michele Fucili non può fare affidamento su Urso e Marongiu, ma recupera in extremis il portiere Marcantognini. Il trainer sfrutta la possibilità di giocare con due soli fuoriquota, per la prima volta in stagione, e si affida a Rovinelli e Palazzi. Gli ospiti rimpiazzano gli squalificati Cissè, Marco Compiani e capitan Morigoni con Messina, Pedretti e Pellegrini.

Il match. Gli emiliani sembrano subito determinati, consci di dover ribaltare il risultato maturato all’andata. Il Fossombrone regge l’urto e rischia solamente in un paio di disattenzioni, perdendo dei palloni in zone critiche del campo. Il Salsomaggiore pecca nel non approfittarne. Si scuote allora il Fossombrone, è il solito Conti a seminare il panico, a entrare in area di rigore e a servire Pagliari, quando avrebbe potuto anche concludere in porta, il numero 11 viene chiuso dal recupero di un difensore. Nella ripresa, Pedretti viene presto espulso per somma di ammonizioni. Un calcio piazzato favorisce comunque gli ospiti che passano in vantaggio con Orlandi, il più lesto di tutti ad avventarsi sul pallone. La squadra emiliana difende forte, vince 1-0 e si va ai calci di rigore come da regolamento.

Il pass per la semifinale si decide alla lotteria e il Fossombrone purtroppo conferma di non essere praticamente mai fortunato dagli undici metri. Gli errori di Procacci, Nsingi, Bucchi e Berti portano la serie a oltranza dove Singh segna e Spanu neutralizza Rovinelli. Il Salsomaggiore esulta, il Fossombrone esce a testa altissima.

TABELLINO FOSSOMBRONE-SALSOMAGGIORE 3-5 d.c.r. (0-1 d.t.r)

FOSSOMBRONE (4-3-3): Marcantognini; Camilloni (88’ Ciampiconi), Rosetti, Rovinelli, Procacci; Conti, L. Pandolfi, R. Pandolfi (67’ Zingaretti); Palazzi (74’ Bucchi), Cecchini (85’ Barattini), Pagliari. All. Fucili.

SALSOMAGGIORE (4-4-2): Spanu; Singh, Compaore, Furlotti, Messina; Storchi (85’ Nsingi), Pedretti, Orlandi, Habachi (60’ Prandi); Pellegrini, Berti. All. Cristiani.

RETI: 66’ Orlandi.

RIGORI: Pellegrini (S) gol, Conti (F) gol, Orlandi (S) gol, Procacci (F) traversa, Nsingi (S) fuori, Bucchi (F) traversa, Compaore (S) goal, Zingaretti (F) gol, Berti (S) parato, Pagliari (F) gol, Singh (S) gol, Rovinelli F) parato.

ARBITRO: Fiorentino di Ercolano.

NOTE: ammoniti Pagliari, Zingaretti, Habachi, Pellegrini; espulso Pedretti al 55’ per somma di ammonizioni.