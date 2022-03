Coppa Italia Eccellenza, Conti gol: il Fossombrone sbanca Salsomaggiore Terme

SALSOMAGGIORE TERME – Il Fossombrone vince, il Salsomaggiore conosce la prima sconfitta casalinga della stagione. I ragazzi di mister Michele Fucili sbancano lo stadio Clemente Francani grazie a un rigore, sacrosanto, realizzato da Massimo Conti allo scoccare dell’ora di gioco. Il primo atto dei quarti di finale di Coppa Italia Eccellenza se lo aggiudicano i metaurensi.

Un 1-0 di vitale importanza in vista del match di ritorno fissato tra 7 giorni, a campi invertiti, nelle Marche. Il club emiliano, oltre a perdere per la prima volta davanti al proprio pubblico, vede anche interrompersi una striscia lunga addirittura 17 risultati utili consecutivi, considerando Coppa e campionato. Il merito è di un Fossombrone solido, maturo e bravo a mantenere per lunghi tratti il pallino del gioco. Specialmente nel primo tempo, senza però trovare la rete del vantaggio.

Nella ripresa, succede praticamente di tutto. Cissè, ex Urbino, rimedia in avvio la seconda ammonizione della sua partita e costringe il Salsomaggiore a giocare il resto della gara in inferiorità numerica. L’episodio cambia l’andamento della gara, il Fossombrone continua a spingere e trova il gol: angolo di Procacci, Morigoni sulla linea sventa la minaccia con un braccio, il direttore di gara Chieppa indica il dischetto ed espelle il capitano locale. Conti si conferma grande specialista, fa 1-0 e lo spicchio di supporters ospiti esplode (una trentina circa). Tutto questo, allo scoccare dell’ora di gioco. Marcantognini è provvidenziale su Marco Compiani, quest’ultimo poco dopo si vede sventolare in faccia il terzo cartellino rosso di giornata e i padroni di casa chiudono l’incontro in 8 contro 11.

Il Fossombrone non ne approfitta, non arrotonda il risultato ma compie comunque un grande passo verso la semifinale di Coppa Italia. Il sodalizio marchigiano avrà due risultati su tre a disposizione tra 7 giorni e il Salsomaggiore dovrà fare i conti con tre assenze pesantissime.

TABELLINO SALSOMAGGIORE-FOSSOMBRONE 0-1

SALSOMAGGIORE (4-4-2): Spanu; Singh, Compaore (91′ Messina), Furlotti, Morigoni; Storchi (88′ Pedretti), M. Compiani, Orlandi, Habachi (50′ Prandi); Cissè, Berti (60′ Pellegrini). All. Cristiani.

FOSSOMBRONE (4-3-3): Marcantognini; Camilloni, Rosetti (94′ Ciampiconi), Rovinelli, Procacci; Conti (65′ R. Pandolfi), L. Pandolfi (85′ Bucchi), Palazzi; Pagliari, Cecchini (81′ Barattini), Zingaretti (82′ Mea). All. Fucili.

RETI: 59′ rig. Conti.

ARBITRO: Chieppa di Biella.

NOTE: espulsi Cissè al 47′ per somma di ammonizioni, Morigoni al 58′ per condotta antisportiva, M. Compiani al 80′ per somma di ammonizioni; ammonito Messina.