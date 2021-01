Coppa Italia, definito il programma e il calendario

In meno di una settimana si assegnerà il secondo trofeo stagionale del massimo campionato di pallavolo maschile. Quarti di finale in casa poi eventuale final four a Casalecchio di Reno

CIVITANOVA – La fine del mese di gennaio sarà dedicata ad assegnare la Coppa Italia. La Cucine Lube che ha chiuso al primo posto il girone di andata della SuperLega, e quindi affronterà Padova che ha chiuso all’8 posto.

Si gioca all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche mercoledì 27 gennaio alle 20.30 il turno unico dei quarti di finale.

Gli altri incontri in contemporanea in casa della migliore piazzata sono:

Modena – Monza, Perugia – Ravenna, Trento – Milano.

In semifinale, in caso di successo contro la Kioene, la squadra di De Giorgi affronterebbe la vincente di Modena – Monza sabato 30 gennaio mentre il giorno dopo è prevista la finale per l’assegnazione del titolo che si giocherà con la formula della Final Four all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO).

La Lube arriverà a questo appuntamento giocando 4 partite di campionato: domenica 10.1 alle 19.30 in trasferta a Milano, sabato 16.1 alle 18 in casa contro Modena, giovedì 21.1 alle 18 in casa contro Monza, domenica 24.1 alle 18 in trasferta a Cisterna.