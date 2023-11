Coppa Eccellenza, Osimana in finale. Alla Maceratese il primo round

I senzatesta eliminano il Montecchio Gallo. Il Montegranaro mastica amaro. Domenica 19 novembre si torna in azione in campionato

ANCONA – L’Osimana conquista la finalissima di Coppa Italia Eccellenza, fase regionale. Dopo il successo esterno all’inglese dell’andata, i giallorossi impattano 0-0 col Montecchio Gallo nel ritorno della semifinale e giovedì 21 dicembre si contenderanno trofeo e accesso al tabellone nazionale con Maceratese o Montegranaro. Quest’ultime si sono sfidate in casa dei biancorossi ieri, mercoledì 15 novembre. La Rata si è imposta 2-1, in rimonta, al fotofinish. Discorso qualificazione comunque aperto, si deciderà tutto tra due settimane, il 29 novembre.

Ci sarà meno da attendere per l’undicesima giornata del campionato di Eccellenza, in programma domenica 19. La capolista Civitanovese fa visita al Castelfidardo, l’inseguitrice Urbino impegnata sul campo della Jesina. Vuole continuare la risalita il Tolentino, che accoglie un’Urbania in crisi di risultati dopo i tanti infortuni con cui ha dovuto fare i conti. Derby di spicco tra Montefano e Maceratese. Completano il programma di Eccellenza, le sfide: Montecchio Gallo-Montegiorgio, Monturano-Osimana, Sangiustese VP-Azzurra Colli e Montegranaro-Chiesanuova.