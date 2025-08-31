Coppa Eccellenza, Montecchio Gallo e Tolentino a valanga su Fermignanese e Trodica

ANCONA – Montecchio Gallo e Tolentino mandano segnali chiarissimi a tutta l’Eccellenza. Le due big debuttano alla grande in Coppa Italia, dominando le gare di andata degli ottavi di finale. Due 4-1 rifilati rispettivamente a Fermignanese e Trodica, già virtualmente eliminate ma che proveranno l’impresa mercoledì 17 settembre, a campi invertiti.

Tanti gol

Rivi, Notariale, Sollaku e Paglia fanno volare il Montecchio Gallo con la Fermignanese, a cui non basta Cordella. Come non basta Spagna al Trodica, sconfitto in casa dai cremisi: reti di Capezzani, Iori (doppietta) e Moscati.

Spicca anche il tris calato dal Montegranaro sul campo della Fermana: 3-1 griffato Albanesi, due volte, e Rotondo. Per i canarini in rete Solmonte. Non si fanno male Osimana e Jesina, il derby termina a porte inviolate. Pari e patta anche tra Urbania e Urbino, 1-1 firmato Catani e Gurini. Stesso risultato di Civitanovese-Sangiustese VP: gol di Luciani e Filippo Giandomenico.

Blitz del Chiesanuova a Montefano 1-0, decisivo Mederos. Grande vittoria in rimonta del Fabriano Cerreto, ai danni del Matelica 2-1: la firma all’ultimo è di Bracciatelli, dopo il botta e risposta tra Trillini e Bianchi.