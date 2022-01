Coppa Eccellenza, il Fossombrone vince ancora: rigori amari per l’Atletico Ascoli

SENIGALLIA – Il Fossombrone non abdica e vince la sua seconda Coppa Marche di Eccellenza consecutiva, la quarta della sua storia e insieme alla Biagio Nazzaro è la squadra a vantarne di più nel palmares. L’Atletico Ascoli esce sconfitto solo ai calci di rigore dopo il risultato finale di 0-0, prima del 4-2 maturato dal dischetto.

La prima occasione capita nei piedi di Mariani che colpisce l’esterno della rete. Ci prova anche Giovannini, Marcantognini neutralizza. Nella ripresa, il match si capovolge, complice l’espulsione rimediata da Vechiarello al 56’. Il Fossombrone cresce, ma è Mariani a seminare il panico e la difesa sventa. La squadra di Fucili prende coraggio e inizia a collezionare palle gol: Albertini miracoleggia prima sul colpo di testa di Rovinelli, poi sulla conclusione di Barattini con l’aiuto del palo e sulla deviazione da piazzato del suo compagno Nunez. Si vola sullo 0-0 ai supplementari.

L’occasione più grande del match arriva al 110’, con Palazzi che sotto porta non infila la palla del vantaggio a botta sicura. Si torna in parità numerica al 113’, con Camilloni che rimedia il secondo giallo. Ed ecco i rigori. Gli errori di Nunez e Nicolosi sono decisivi, il Fossombrone ne segna 4 su 4, dopo averne sbagliati 10 su 11 nell’ultimo anno. L’ultimo lo calcia Procacci, proprio lui che fallì l’occasione di regalare la Serie D ai suoi in estate nella finale con il Porto d’Ascoli in campionato.

Questa volta, l’epilogo è molto più dolce e il Fossombrone vince strappando così il pass per la fase nazionale, che mette in palio un posto per la Serie D, dove affronterà nel primo turno l’Angelana, club campione dell’Umbria.

TABELLINO FOSSOMBRONE-ATLETICO ASCOLI 4-2 dcr (0-0 tr, 0-0 dts)

FOSSOMBRONE (4-3-3): Marcantognini; Camilloni, Rosetti, Rovinelli, Procacci; L. Pandolfi (87’ R. Pandolfi), Bucchi (65’ Palazzi), Conti; Arcangeletti (80’ Mea), Cecchini (68’ Barattini), Pagliari. All. Fucili.

ATLETICO ASCOLI (4-3-3): Albertini; Marucci, Lanza, Natalini, Casale (119’ Nicolosi); Vechiarello, Gabrielli, Mariani Gibellieri; Mariani, Galli (72’ Nunez), Giovannini (70’ Petrucci, 84’ Raffaello). All. Giandomenico.

ARBITRO: Salvatori di Macerata.

RIGORI: Raffaello (A) gol, Conti (F) gol, Nunez (A) traversa, R. Pandolfi (F) gol, Nicolosi (A) parato, Pagliari (F) gol, Mariani Gibellieri (A) gol, Procacci (F) gol.

NOTE: ammoniti Pandolfi L., Casale, Raffaello; espulsi Vechiarello al 55’ e Camilloni al 113’ per somma di ammonizioni. Spettatori 600 circa.