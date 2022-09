Coppa Eccellenza, il Fossombrone abdica. L’Azzurra Colli è inarrestabile

ANCONA – La Coppa Italia Eccellenza Marche saluta gli ottavi di finale. Conosciamo finalmente le magnifiche 8 che proseguiranno la loro avventura nella competizione.

La notizia che fa rumore è l’eliminazione del Fossombrone, il club che aveva vinto le ultime due edizioni della fase marchigiana. I biancoazzurri ieri – mercoledì 21 settembre – hanno pareggiato con il Marina (3-3), un risultato che sorride a capitan Maiorano e compagni in virtù del 2-0 dell’andata. Chi non frena la sua corsa è l’Azzurra Colli, a punteggio pieno in campionato, che impatta 1-1 in casa dell’Atletico Ascoli dopo aver vinto 2-0 la gara a campi invertiti.

Il Montefano è uscito invece sconfitto dal match sul campo della Maceratese (1-0), ma è una battuta di arresto indolore considerato che i viola si imposero 2-0 all’andata. Il ribaltone di giornata lo ha compiuto il Valdichienti Ponte, che ha superato 3-1 il Chiesanuova (3-2 per i biancorossi l’andata). Anche il Porto Sant’Elpidio si è qualificato ai quarti, merito del 2-2 di ieri con la Sangiustese (2-1 per i rivieraschi all’andata).

Si sono qualificate pure Castelfidardo, Jesina e Urbino. I fidardensi hanno pareggiato 1-1 con l’Osimana e forti del 2-1 precedente hanno potuto festeggiare il passaggio del turno. Ancora un pareggio tra Jesina e Fabriano Cerreto (1-1 ieri, 2-2 all’andata), bene per i leoncelli che hanno segnato un gol in più in trasferta. Tutto facile per l’Urbino che ha replicato il 2-0 dell’andata eliminando l’Atletico Gallo.

QUARTI DI FINALE (andata mercoledì 5 ottobre, ritorno mercoledì 19 ottobre) – Urbino-Marina, Jesina-Castelfidardo, Montefano-Valdichienti Ponte, Porto Sant’Elpidio-Azzurra Colli.