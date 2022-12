Coppa Eccellenza, ecco la finale regionale: chi vince tra Valdichienti Ponte e Urbino?

SENIGALLIA – Il campionato è fermo, la finale di Coppa Marche Eccellenza è alle porte. Valdichienti Ponte e Urbino si giocano il trofeo allo stadio Bianchelli di Senigallia. Quando? Domani, giovedì 22 dicembre alle ore 19.

Dopo due vittorie consecutive del Fossombrone, calzaturieri e ducali cercano il pass per la fase nazionale di Coppa Italia Eccellenza che, è bene ricordare, metterà in palio un posto in Serie D per la prossima stagione. Il Fossombrone andò a un passo dall’impresa nella passata stagione. Ancona e Fermana sono le uniche formazioni marchigiane nella storia ad aver vinto la manifestazione nazionale.

Il Valdichienti Ponte arriva all’ultimo atto dopo aver eliminato in ordine Chiesanuova, Montefano e Azzurra Colli. L’Urbino invece Atletico Gallo, Marina e Jesina. La gara di domani è secca, in caso di parità si procederà con i tempi supplementari e successivamente con i tiri dal dischetto.

ALBO D’ORO COPPA ITALIA ECCELLENZA MARCHE: 1991/92 Maceratese; 1992/93 Biagio Nazzaro; 1993/94 Camerino; 1994/95 Monturanese; 1995/96 Truentina Castel di Lama; 1996/97 Fossombrone; 1997/98 Civitanovese; 1998/99 Camerino; 1999/00 Cagliese; 2000/01 Cagliese; 2001/02 Pergolese; 2002/03 Urbino; 2003/04 Caldarola; 2004/05 Biagio Nazzaro; 2005/06 Montegiorgio; 2006/07 Montegiorgio; 2007/08 Fossombrone; 2008/09 Jesina; 2009/10 Fermana; 2010/11 Ancona; 2011/12 Tolentino; 2012/13 Fermana; 2013/14 Montegiorgio; 2014/15 Biagio Nazzaro; 2015/16 Fabriano Cerreto; 2016/17 Biagio Nazzaro; 2017/18 Camerano; 2018/19 Tolentino; 2019/20 Fossombrone; 2020/21 non conclusa; 2021/22 Fossombrone.