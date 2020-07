Il Consorzio Ankon premia Alberto Rossi come amico dello sport dorico

ANCONA- Alberto Rossi amico dello sport anconetano. Anzi, più nello specifico, “Ankon-etano”. Questo perchè a conferire l’importante riconoscimento all’armatore dorico, e campionissimo della vela mondiale, è stato il Consorzio Ankon del presidente Giorgio Cataldi. Un ente che raggruppa all’interno di sè cinque delle principali realtà sportive cittadine, nella fattispecie Cus Ancona calcio a 5, Cus Ancona Handball, Luciana Mosconi Campetto Basket Ancona, Bakset Girls Ancona e Conero Planet Volley:

«Frittelli Maritime Group è uno sponsor storico del Consorzio Ankon e il suo Presidente Alberto Rossi si è confermato per oltre 15 anni “Amico dello Sport Ankon-etano”. Per questo motivo abbiamo ritenuto opportuno consegnargli un piccolo riconoscimento – ha spiegato il numero uno del Consorzio Cataldi -. Abbiamo pensato che soprattutto in momenti difficili come questi vanno messi in evidenza imprenditori come il Dott. Rossi che ha condiviso i valori promossi dal Consorzio Ankon con grande spirito sportivo e continuità. Pur restando ovviamente la gratitudine per tutti gli sponsor che nel lungo cammino del Consorzio Ankon ci sono stati vicini il dott. Rossi è stato l’unico imprenditore sempre “fedele” all’impegno di sostenere il Consorzio e le sue attività».

Emozionato anche lo stesso Rossi che ha così commentato la notizia: «Ho sempre appoggiato questa bella iniziativa sportiva con grande piacere perché votata a favorire la pratica sportiva di tanti giovani anconetani e per il rapporto di grande amicizia e di stima che mi lega al Presidente Cataldi».

La consegna della targa è avvenuta anche alla presenza del direttore del Consorzio Ankon Fabio Lo Savio.