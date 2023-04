Pronta la Conero Running: il 23 aprile si corre da Numana a Porto Recanati

NUMANA – Dopo l’edizione 2022 che ha assegnato il campionato italiano di mezza maratona master, l’edizione di quest’anno torna alla sua dimensione piena e ormai ultradecennale di corsa per runners master ma anche per i semplici appassionati. Resta però il valore sportivo, comunque, di buonissimo livello perché la Conero Running quest’anno sarà sede del Campionato Regionale individuale e di società master.

Accanto alla tradizionale mezza maratona competitiva di carattere nazionale, con percorso omologato categoria Bronze sulla distanza dei 21,097 km, alla Conero Running si potrà tornare a correre anche nella Conero Ten, gara non competitiva per gli amanti della corsa sui 10 Km o partecipare alla Mini Conero, passeggiata non competitiva aperta a tutti, bambini, famiglie e nonni. In continuità rispetto alla passata edizione ritorna poi la Mini Numana Run, la corsa dedicata al mondo delle scuole. Tutti i bambini da 6 ai 12 anni potranno sfidarsi all’interno del Porto Turistico di Numana. Al villaggio della corsa poi ci saranno anche quest’anno i Cosplay per far sentire tutti dei supereroi.

La Conero Running, gara nazionale Fidal, è organizzata dal Grottini Team in collaborazione con il Comune di Numana con la partnership di Regione Marche, Comuni di Loreto, Recanati e Porto Recanati, Coni Marche, Parco del Conero, Associazione Riviera del Conero e Rotary 25-35.

Conero Running è divertimento, è sport, è socialità ma è anche grande solidarietà. Infatti, il sodalizio con Ospedale Regionale pediatrico di Ancona è ormai un consolidato binomio di successo. Un euro della quota di iscrizione alle differenti gare che i partecipanti saranno chiamati a versare, sarà devoluto a sostegno della struttura pediatrica e dei suoi progetti. Il delfino “Salesino” sarà la mascotte della Conero Running e dell’Ospedale Regionale pediatrico di Ancona che accoglierà sul percorso i partecipanti di tutte le età.

«Contando su una bella giornata di sole come nella scorsa edizione puntiamo ai 2.000 iscritti – ha detto Andrea Carpineti, vice presidente e curatore dell’organizzazione – così da portare tanti turisti nella Riviera del Conero per passare una bella domenica approfittando anche del ponte con il 25 aprile ma anche a contribuire a sostenere gli enti benefici ai quali siamo vicini ed ai quali destiniamo parte della quota di iscrizione».

«Il ringraziamento non formale ma sentito e doveroso va a tutti i volontari che contribuiranno alla realizzazione ed al successo dell’iniziativa che sarà un evento sportivo ma anche e soprattutto una grande festa» ha concluso Carpineti.

A tutti i partecipanti verrà consegnato il pacco gara. La premiazione è prevista per le ore 12.00 circa con riconoscimenti ai primi 5 classificati nelle due categorie, maschili e femminili S18-35 /S35 / S40 /S45 / S50 / S55 /S60 / S65 e oltre.