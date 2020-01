La Conero Planet Volley torna a vincere e piega Persiceto

S.GIOVANNI IN PERSICETO- Può gioire la NumanaBlu Conero Planet Volley Ancona che sbanca l’impianto del Calanca Persiceto. Lo fa con un 2-3 di grande carattere ottenuto dopo essere andata sotto 2-0 per via della grande partenza dei padroni di casa. Le ragazze di coach Nicola Bacaloni hanno mostrato, ancora una volta, i tanti passi avanti fatti vedere già nelle precedenti uscite che, tuttavia, erano state caratterizzate da sole sconfitte. Funziona la tattica scelta dal tecnico anconetano con Fabbo in regia, Malatesta opposta, Borgognoni e Penna schiacciatrici, Marcellini e Canonico da centrali e Calzolari da libero. Con la vittoria esterna in terra emiliana, le doriche raggiungono quota sei punti in classifica con la zona salvezza distante otto lunghezze.

CALANCA PERSICETO – NUMANABLU CONERO PLANET 2-3

NUMANABLU CONERO: Fabbo , Marcellini , Mazzucchelli , Penna , Borgognoni , Cicchitelli , Canonico , Neba, Malatesta , Grucka , Calzolari (L) Tega. All. Bacaloni

CALANCA PERSICETO: Bagnoli, Redolfi, Fracassetti, Neri, Zecca, Mendola, Sarego, Lopez Delgado, Natalizia, Arbizzani, Bonzagni, Muraca. All. Ardizzoni.

ARBITRI: Pivetta e Piccinini

PUNTEGGIO: 25-21; 25-20; 20-25; 15-25; 13-15