Colpo Nef Osimo Volley, Amedeo Gagliardi promosso a direttore sportivo

L'ormai ex giocatore è passato in dirigenza accogliendo la proposta della società osimana. Felicità e ambizione nelle sue prime parole da direttore sportive

OSIMO – Colpo grosso nella dirigenza della Nef Volley Osimo (Serie B) che il prossimo anno, nel ruolo di direttore sportivo, ha promosso Amedeo Gagliardi. Dopo una lunga e intensa carriera da giocatore (Nef Osimo, Offida, Macerata, Ankon Volley, Porto Recanati per citarne alcune) il neo ds dei senzatesta è pronto all’avventura dietro la scrivania nella speranza di scrivere subito pagine importanti.

«Un po’ per motivi familiari ed un po’ per avere stimoli diversi dopo diverse esperienze in giro per le Marche ho deciso di accettare questo incarico di direttore sportivo che la società mi ha offerto – ha detto Gagliardi -. Ringrazio in particolare Valter Matassoli per la fiducia riposta in me e spero di ripagarlo facendo un buon lavoro».

Non manca qualche dettagli ulteriore sulla trattativa: «Dopo l’incontro con lo staff tecnico e la società abbiamo deciso di iniziare a lavorare sulla costruzione della squadra per la prossima stagione ed il nostro obiettivo è quello di creare un gruppo che ci permetta di migliorare i risultati conseguiti lo scorso anno. Sono orgoglioso che la società abbia fiducia in me e mi abbia offerto questo ruolo».