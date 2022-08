Ecco il colpo dell’Italservice Pesaro: arriva Jukka Kytola

PESARO – L’Italservice Pesaro aveva in serbo un colpo e lo ha finalmente ufficializzato. Il sodalizio biancorosso si rinforza con Jukka Kytola, esperto giocatore finlandese che andrà ad arricchire l’organico guidato da mister Fulvio Colini.

Kytola arriva dalla Kampuksen Dynamo con cui ha appena giocato il turno preliminare di Champions League. Classe 1988, ha già passato diversi anni della sua carriera in Italia, vestendo le maglie di Tridentina, Milano e Mantova. Finlandese dicevamo e addirittura recordman di presenze con la maglia della Nazionale. Kytola può ricoprire i ruoli di centrale e laterale, con caratteristiche prettamente difensive, alternandosi quindi con capitan Felipe Tonidandel. Non è formato, pertanto l’Italservice conta ora sei giocatori stranieri in rosa: uno di essi dovrà accomodarsi in tribuna in ogni partita.