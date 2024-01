Basket: colpaccio Senigallia sul Matelica, ok Bramante e Italservice

ANCONA – Senigallia batte la capolista. Grande successo della Goldengas che, davanti ai propri tifosi, si impone 99 a 84 sull’Halley Matelica. I biancorossi partono bene e si portano in vantaggio negli istanti iniziali del match, ma già al termine del primo quarto sono i padroni di casa a portare la partita dalla propria parte. I ragazzi di coach Gabrielli allungano nel secondo tempo e strappano la vittoria nel 16° turno di Serie B2 di Basket. Sugli scudi Brigato e Sanna autori di ben 26 punti.

In particolare il Bramante approfitta del kappao del Matelica per agganciarlo in cima alla classifica a quota 24 punti. Il club pesarese vince il derby contro il Pisaurum 67-61 e conquista due punti importanti. Sorride anche l’Italservice Loreto Pesaro che supera in rimonta il Pescara 2.0. Maruca e compagni partono male, ma poi recuperano e si impongono lontano da casa per 70 a 63.

Colpo molto importante della Stamura Ancona che batte in trasferta la Virtus Civitanova per 78 a 69. La squadra di coach Petitto raggiunge quota 8 punti in classifica e aggancia il Pescara nella penultima posizione. Grande prestazione della compagine anconetana che ottiene la terza vittoria nelle ultime quattro partite giocate nel torneo.

Due soli punti di differenza tra Attila Junior e Teramo a Spicchi. La società di Porto Recanati trionfa 79-77 nei confronti dei rivali. Nel confronto abruzzese tra Roseto e Amatori Pescara i padroni di casa si impongono 71 a 66 e riscattano la sconfitta rimediata sul campo dell’Italservice nell’ultimo turno di campionato.