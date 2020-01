Coach Rajola: «Campetto Basket, adesso trova continuità»

OZZANO – Trovare continuità dopo la vittoria nel derby con la Janus Fabriano. Non ha altri obiettivi la Luciana Mosconi Campetto Basket Ancona che stasera, ore 20,30, sarà di scena nella tana della New Flying Balls Ozzano. Al momento, gli emiliani si trovano in zona playoff e non hanno nessuna intenzione di perdere il piazzamento. Queste le parole della vigilia del tecnico degli anconetani Stefano Rajola:

«Dobbiamo dare continuità alla prestazione offerta contro Fabriano – dice coach Rajola alla vigilia del match- Affrontiamo una squadra che in questo momento sarebbe meritatamente nei playoff e forse può ritenersi una delle più belle sorprese del campionato. Ozzano è squadra completa, profonda, mette in campo 10-11 giocatori e ha anche elementi intercambiabili che si possono alternare nei vari ruoli. Formazione giovane con un elemento esperto come Dordei che ha fatto sempre la differenza quando chiamato in causa. Giochiamo su un campo difficile, Ozzano in casa riesce ancora di più a esprimere il proprio gioco in velocità. Noi dobbiamo essere molto attenti e fare una partita molto intelligente per sperare di conquistare i due punti che sono per noi fondamentali pere proseguire la rincorsa a chi ci precede».