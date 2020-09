Coach Paniconi loda la sua Cbf Balducci Macerata: «Brave, non era facile»

La vittoria per 3-0 all’esordio contro Martignacco scaccia subito ogni paura e consente alla Cbf Balducci di lavorare serenamente. Domenica trasferta a San Giovanni in Marignano

«Una vittoria importantissima per il morale soprattutto perché l’esordio in casa è sempre difficile e la squadra sentiva la partita ma si è espressa su livelli più alti di quelli che mi aspettassi».

Ecco come coach Luca Paniconi ha fotografato la partita della sua Cbf Balducci che all’esordio ha battuto Martignacco per 3-0.

La partita è durata praticamente un set, il primo, nel quale le padrone di casa hanno sofferto la tensione dell’esordio aggrappandosi alla classe di una super Lipska e al buon avvio di Mancini.

Vinto il 1’ set poi è salito di giri il rendimento anche di Maruotti e Renieri e per Lancellotti trovare soluzioni offensive è stato facile.

«Lipska ha fatto una buonissima partita ma tutte le ragazze hanno giocato una ottima partita e dimostrato di potersi esprimere su buoni livelli«. Ottima la prestazione di Bisconti. La sua esperienza ha garantito solidità alla 2’ linea soprattutto in difesa considerando che la ricezione di casa non è mai andata in difficoltà di fronte alla timida battuta ospite.

Nel successo facile anche oltre le aspettative della Cbf Balducci c’è infatti tanto demerito delle avversarie che hanno faticato troppo nella fase cambia palla e trovato pochissima concretezza nel servizio. Il continuo cambio di palleggiatore ha evidenziato la volontà del tecnico di cercare soluzioni anche tattiche a fronte di una ricezione in linea con quella delle avversarie. L’infortunio di Pascucci nel 3’ set, unica attaccante in doppia cifra ha chiuso anzitempo l’incontro. «Tolto il 1’ set penso che Macerata ha dimostrato di essere nettamente più forte di noi» – ha ammesso il tecnico ospite nel dopogara

La Cbf Balducci si gode anche i 4 ace di Martinelli, la più positiva e costante delle sue in battuta

La squadra del presidente Paolella è stata l’unica formazione impegnata in casa nella 1’ giornata a far valere il fattore campo. Nelle altre 3 partite infatti la Megabox Vallefoglia ha vinto a Soverato 1-3.

Le due marchigiane sono appaiate in testa alla classifica. San Giovanni in Marignano ha vinto a Talmassons al tiebreak così come Cutrofiano a Montecchio Maggiore. Ha riposato la Teodora Ravenna.