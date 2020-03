Coach Campana fa il punto sui baby della Pallamano Camerano

CAMERANO- Lo stop forzato a causa dell’emergenza Coronavirus ha dato modo al tecnico della Pallamano Camerano, Davide Campana, di fare un punto della situazione sul settore giovanile gialloblu. L’analisi ha interessato tutti gli aspetti: «Per quanto riguarda il femminile l’ultima sfida è stata quella di domenica 1 Marzo dell’U15 femminile contro le pari età del Cingoli. È andato tutto bene con una larga vittoria, anche se il Cingoli è una formazione con ragazze molto giovani però la risposta c’è stata e sono molto soddisfatto di questo. L’Under 15 maschile ha giocato a San Biagio dove abbiamo strappato un pareggio nel finale, dopo aver rincorso per tutta la partita, e siamo mancati un pò con l’approccio alla partita, visto che siamo stati poco motivati. Complimenti ai nostri avversari ma era una partita che dovevamo portare a casa».

Non è mancata una battuta anche sulle altre formazioni: «L’Under 17 maschile ha giocato a Monteprandone e non è andata bene perchè pensavamo di giocarci la partita nella maniera migliore, invece siamo stati sconfitti dai padroni di casa per l’ennesima volta. Non è una sconfitta accettabile, perchè è da molto tempo che lavoriamo ed i ragazzi devono giocarsi a viso aperto tutte queste partite».