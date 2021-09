Coach Andrea Gabrielli elogia la Goldengas: «Soddisfatto dell’avventura in Supercoppa»

Il tecnico arrivato in estate traccia il primo bilancio a pochi giorni dall'inizio del campionato, fissato per domenica 3 ottobre in casa col Roseto

SENIGALLIA – E’ l’anno zero in casa Goldengas Senigallia. Ma i biancorossi sono partiti da basi solide e da risultati molto positivi, sul campo e fuori.

La società, capitanata ora dal presidente Sonia Fileri, si è data parecchio da fare in estate, abbandonando praticamente l’opzione vacanze. Tanti volti nuovi tra staff tecnico e giocatori, dove spicca l’arrivo di coach Andrea Gabrielli. Il tecnico elogia la squadra dopo l’avventura in Supercoppa Serie B, dove la Goldengas ha prima eliminato Jesi, poi Rimini ed è caduta di misura nella finale del girone con Ancona.

«Mi ritengo soddisfatto, non avevamo disputato amichevoli prima di queste tre gare ufficiali e le prestazioni mi hanno sorpreso in positivo. Certo, c’è ancora tanto da lavorare ma i primi riscontri promettono bene. Otto decimi dell’organico sono nuovi ma intravedo già una squadra affiatata, poi misureremo la nostra coesione quando arriveranno periodi meno positivi».

Gabrielli fissa anche gli obiettivi in campionato, prossimo a iniziare domenica 3 ottobre (a Senigallia arriverà il Roseto): «Il girone, a detta di tanti, è di ferro. Stiamo dando un’occhiata ai roster e secondo me ci sono 6-7 squadre che dovrebbero sulla carta centrare i playoff senza particolari insidie. La Goldengas si trova nel mezzo, e mi auguro che diventerà una delle sorprese del torneo. L’obiettivo minimo è quello di tenerci alle spalle almeno cinque squadre, questo significherebbe evitare i playout. Poi per il resto, il campo darà le sue risposte. Tenacia, energia positiva e affiatamento però non dovranno mai mancare».