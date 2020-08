Clementina Volley riporta in Vallesina la centrale Sofia Cerini

Dopo la presentazione Eleonora Gatto, Ludovica Leonardi e Rebeka Fucka, il quarto volto nuovo per la neonata società Clementina Volley 2020, che aggrega le realtà di Castelbellino e Moie per disputare un buon campionato di B1 femminile, è Sofia Cerini.

Centrale fabrianese, già passata per l’allora Pall. Moie, ha vissuto un paio di esperienze lontano dalle Marche, prima ad Aprilia poi a Trento sempre in B1, cogliendo l’occasione per rientrare dalle parti di casa convinta dalle sirene provenienti dalla Clementina.

Con Cerini il roster di coach Luca Secchi aggiunge quindi un altro elemento di categoria e di sicura personalità.

A testimoniare il valore dell’atleta e l’impronta agonistica marcata, alla consueta presentazione via social è intervenuta Paola Cesaroni, colonna della storia pallavolistica di Moie e che quest’anno ha cambiato ruolo preferendo agire dietro la scrivania in veste di dirigente. «Conosco bene Sofia– ha detto l’ex capitano di Moie – e so quello che ci potrà dare sia in campo dal punto di vista tecnico e agonistico, sia nella creazione del gruppo e nell’ambiente dello spogliatoio. Sono contenta che abbia accettato di unirsi a noi».

Classe ’96, 182 cm, si tratta di una giocatrice efficace nel gioco di primo tempo col quale potrà portare un buon fatturato di punti alla causa.

«Mi sento a casa – sono le prime parole in casacca Clementina –, sono carica e motivata a cominciare questa avventura. L’obiettivo è grande e porterò la mia energia alla squadra per ringraziare la società e i tifosi della fiducia».

Progetto e allenatore sono le due pietre miliari che finora hanno convinto le 4 atlete a scegliere il nuovo soggetto sportivo, in attesa di completare il roster.