La Clementina Volley in finale contro Torino

La formazione di coach Luca Secchi contenderà la promozione in serie A2 alla Lilliput Torino con andata in trasferta sabato 19 giugno e ritorno il sabato successivo in casa

MOIE – Sembrava dovesse essere la formazione abruzzese di Altino l’ostacolo da superare all’ultima curva prima di arrivare in A2 per la Battistelli Termoforgia Clementina 2020 e invece l’avvesario delle ragazze di coach Luca Secchi sarà la Lilliput Torino, società strutturata con diversi campionati di A2 alle spalle.

Il programma della finale playoff prevede l’andata sabato 19 giugno alle ore 21 a Settimo Torinese e ritorno a Castelbellino sabato 26 giugno alle ore 18.30 per un ultimo atto del campionato di serie B1 davvero lunghissimo che inevitabilmente metterà in difficoltà le formazioni che dovranno rinforzare le squadre per affrontare poi il torneo di serie A2.

Le piemontesi hanno dominato il proprio girone con 10 vittorie su 10 perdendo solo 3 set, poi hanno eliminato al 1’ turno dei playoff la formazione di Empoli e quindi affrontando la giovane formazione della Igor Trecate Novara, anch’essa promossa all’ultimo turno.

Il quadro completo della Q3 prevede:

Vivigas Castel d’Azzano (VR) – Olimpia Genova

Igor Trecate – Cerignola

Lilliput Torino – Battistelli Clementina 2020

Anthea Vicenza – Seap Aragona

Volta Mantovana – Tenaglia Altino (CH)

Acciaitubi Lecco – Albese Con Cassano (CO)

Si gioca nel doppio confronto e le 6 vincenti salgono in A2. Per le perdenti si aprirà una lista di eventuale ripescaggio per arrivare all’organico di 24 squadre nella prossima serie A2. A Vicenza allena coach Chiappini già sulla panchina della Lardini Filottrano, mentre a Volta Mantovana allena coach “Bibo” Solforati che l’anno prossimo comunque tornerà in A2 sedendosi sulla panchina dell’ambiziosa Mondovì, finalista di Coppa Italia.