Anche il beach volley riparte. A Civitanova si eleggerà il King e la Queen of the beach

CIVITANOVA MARCHE- C’avevano provato in tutti i modi a far capire che il beach volley non è uno sport di contatto praticandolo occupando 64 mq in 2 giocatori ma i giocatori più rappresentativi a partire dal campione italiano e King in carica Paolo Ficosecco erano rimasti imbrigliati nelle prescrizioni di legge.

Ora finalmente la fumata bianca. Non è un caso che si parta da una delle manifestazioni più rappresentative come il King&Queen beach volley tour che si disputerà a Civitanova Marche i prossimi 1-2 settembre sulla spiaggia delle Corone.

Il protocollo federale aggiornato il 10 agosto consente di effettuare le manifestazioni pur nel rispetto di rigide regole a partire dalla presentazione di certificazione di test sierologico effettuato entro 5 gg precedenti all’inizio dell’evento.

L’obiettivo è salvaguardare non solo gli atleti ma anche lo staff organizzativo, gli arbitri e il pubblico che potranno assistere al torneo grazie alle nuove disposizioni.

È chiaro che disputare il torneo a inizio agosto in pieno periodo di vacanze non è come giocarlo a settembre ma è un segnale di normalità che i beachers aspettavano da molto.