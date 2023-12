Civitanova ospita il Bramante, ad alta quota Italservice-Amatori Pescara

13° turno di Serie B2 di Basket in cui la Virtus incrocia i bianconeri, ai piani alti la squadra di Foglietti sfida Pierucci e compagni

ANCONA – Lotta a distanza tra le due prime della classe. Nella tredicesima giornata di Serie B2 di Basket, la seconda di ritorno, le due attuali capolista della competizione scenderanno in campo in contemporanea (domenica 17 dicembre alle 18). Nello specifico il Bramante se la vedrà sul campo della Virtus Civitanova, mentre l’Halley Matelica ospiterà il Roseto.

Di scena nello stesso orario delle due squadre che comandano la graduatoria a quota 20 punti, ci sarà l’interessante sfida tra Goldengas Senigallia e Attila Junior. Entrambe sono a caccia del riscatto: il roster allenato da coach Gabrielli è reduce dal kappao con il Bramante, mentre la compagine di Porto Recanati ha subito ben quattro sconfitte consecutive.

Match ad alta quota quello tra Italservice Loreto e Amatori Pescara, in programma domenica 17 alle 17. Al PalaMegabox i gialloblu terzi in classifica con 16 punti ospiteranno gli abruzzesi, sotto di soli due punti in quarta posizione (insieme alla Goldengas).

In basso invece, gara delicata che apre il tredicesimo turno tra Stamura Ancona e Pescara 2.0. Le due compagini infatti scenderanno in campo sabato 16 alle 19. Poco più di 24 ore dopo il Pisaurum, tra le mura amiche, sfida il Teramo a Spicchi.