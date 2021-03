Volley, una super Cucine Lube è già in semifinale

MODENA – Una Lube concreta e concentrata vince a Modena in Gara 2 dei Quarti di Finale Play Off della SuperLega Credem Banca sempre senza De Cecco e Leal.

Il successo per 3-1 fa il paio con quello interno di domenica scorsa e consente ai marchigiani di staccare il pass per la semifinale conquistando dunque il 2-0 nella serie. Giusto il tempo di godersi il trionfo che si ripartirà per la lunga sfida, al meglio delle 5 partite, con l’Itas Trento. Si comincia all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche domenica 28 marzo.

Con il roster prima di due petali, Blengini sceglie di partire con lo stesso sestetto con cui aveva concluso Gara 1, quindi con Jiri Kovar stavolta preferito a Yant nel sestetto iniziale per sostituire Leal in posto 4. Al palleggio c’è naturalmente Marco Falaschi.

Parte meglio Modeno che chiude 25-23 con Vettori, il top scorer dei suoi (5 punti, 71% in attacco).

Nel secondo set la Cucine Lube recupera Modena che prova a scappare sul 11-14 trovando la parità a quota 15, poi piazza la zampata vincente con il turno al servizio di Kamil Rychlicki (6 punti, 50% in attacco). Chiude il set un attacco di Simon sul 25-21.

Il terzo parziale è un monologo dei campioni del mondo. Avanti 4-1 crescono fino al 13-7. Finirà 25-20, con la Lube padrona del campo.

Nel 4’ set Giani è con l’acqua alla gola e lascia in campo un sestetto rivoluzionato nel quarto set: oltre a Karlitzek che resta in posto 4, ci sono anche Bossi e Sanguinetti al centro. La sfida torna sul binario dell’equilibrio, restandoci fino a quota 17. Poi il break decisivo con il muro vincente di Kovar che vale sul 22-19. Finisce 25-22, dopo un errore al servizio del neo entrato Porro.

Osmany Juantorena si aggiudica il titolo di Mvp della partita con 15 punti col 47% in attacco, 50% di positive in ricezione su 32 palloni giocati, 1 ace), mentre Kamil Rychlicki è il top scorer con 19 palloni messi a terra.

Il tabellino

LEO SHOES MODENA – CUCINE LUBE CIVITANOVA 1-3

LEO SHOES MODENA: Rinaldi n.e., Iannelli (L) n.e., Petric 10, Porro, Sanguinetti 5, Stankovic 3, Grebennikov (L), Christenson 3, Karlitzek 2, Vettori 12, Bossi 8, Buchegger 1, Mazzone 7, Lavia 12. All. Giani.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Kovar 13, Marchisio n.e., Juantorena 15, Balaso (L), Larizza n.e., Rychlicki 19, Diamantini, Simon 17, Anzani 5, Falaschi 1, Hadrava, Yant. All. Blengini.

ARBITRI: Boris – Simbari.

PARZIALI: 25-23 (29’), 21-25 (32’), 20-25 (29’), 22-25 (29’).

NOTE: Modena: bs 19, ace 3, muri 3, 46% in ricezione (29% perfette), 49% in attacco. Lube: bs 18, ace 6, muri 11, 49% in ricezione (31% perfette), 48% in attacco.